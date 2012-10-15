Список товаров, разбитый по дате. VirtueMart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

на сайт с joomla 1.5 и виртуемартом 1.1.x нужно сделать подобную страницу История добавления товаров http://car-tool.ru/arch/

т.е. чтоб отображался весь список товаров разбитый по датам.

кто готов выполнить - оставляйте заявки. интересует цена и срок.

Joomla
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров