Отображение постов WordPress (временная линия)

Задача – отображать посты блога в виде временной линии (см.рисунок)

1. Внизу страницы списка постов находится временная линия. На линии показаны последние 6 месяцев (серые кружочки).

2. При нажатии на кружок любого месяца всплывает окно, в котором выводится список постов за выбранный месяц. При нажатии на ссылку (название поста) переходим на его детальную страницу. При нажатии на другой месяц, текущее всплывшее окошко скрываем (если оно было открыто).

3. 3а. При нажатии на внутренние стрелки смещаем месяцы в линии на 1 влево/вправо.

4. 4.а. При нажатии на внешние стрелки смещаем месяцы в линии на 6 месяцев влево/вправо.

Появление/скрытие всплывающего окна должно быть плавным (любой JS эффект).

HTML верстку я предоставлю.

Вы можете делать это как плагин, либо непосредственно в коде WP шаблона (за базу WP шаблона использовалась стандартная Twentyten). При необходимости, шаблон также предоставлю.

Срок – 1-2 дня.

Укажите стоимость вашей работы, а также примеры ваших работ в области «извращений» в Wordpress, если таковые имеются.