Доработка компонентов на Joomla

Добрый день!

Есть joomla 1.5 + adsmanager 2.5, необходимо создать плагин для добавления поля "производитель товара" с активной ссылкой на страницу производителя, т.е. пользователь при добавлении объявления выбирает из списка производителя, а в самом объявлении в поле "Производитель" стоит название с ссылкой на страницу производителя.

Страница производителя состоит из текста (выводится стандартным контентным материалом) под которым идет список объявлений по этому производителю (модуль вывода по производителю).

оплата после показа на хостинге

С уважением, Дмитрий.