Сделать страховые калькуляторы

Нужно сделать несколько калькуляторов страхования (пока 4), которые подгружаются согласно запросам в двух поисковых полях, как на сайте www.onetwotrip.com к примеру. Там имеются два поисковых поля “откуда” и “куда”. Было бы здорово, если бы эти поля искали наши калькуляторы по видам страховых продуктов и по рискам, присущим им. Пример: клиент зашел на сайт и ему задаются два поля с вопросами: “что страхуем” и “от чего”, а также выскакивают наиболее частые запросы к полю “что страхуем” – “себя”, “квартиру”, “автомобиль” и т.д., а к полю “от чего” – “несчастный случай”, “несущие конструкции”, “угон”. Список запросов конечно больше. После выбора рисков, подгружается нужный калькулятор.

1. По автострахованию:

КАСКО, ОСАГО, КАСКО+ОСАГО http://www.sravnikupi.ru/casco.htm

Зеленая карта http://kupi.soglasie.ru/eportal/eshop/default.asp и http://www.comfin.ua/green-card/request.html (дизайн).

ДСАГО www.sravni.ru/dsago/

В компаниях: Allianz, Альфа-Страхование, ВТБ, Ингосстрах, Ресо-Гарантия, Согласие, Уралсиб, Цюрих, ВСК Страховой Дом.

Принцип работы можно посмотреть тут www.sravnikupi.ru почти все описание работы взято с их сайта. Аналогичные тут www.sravni.ru (но как-то “замудрено”).

После ввода параметров автомобиля и обязательно заполнение номера мобилки (к ней должен быть привязан личный кабинет) и e-mail (на него высылается расчет и инструкции по оплате и доставке).

Выдается расчет по вышеуказанным компаниям (сортировка: по рейтингу, по стоимости), дополняется правилами и отзывами и дополнительными фильтрами страховых услуг. Имеется возможность посмотреть историю расчетов

Далее клиент делает выбор и нажимает на кнопку “заказать” (мобилка подставляется автоматически) и заказ уходит менеджеру.

Менеджер анализирует заказ (уточняет стоимость в выбранной компании, при необходимости некоторые клиентские данные) и окончательно формирует стоимость выбранного полиса. Эту стоимость он вносит “ручками”, основываясь тем расчетом, который получит в страховой компании, тем самым обезопасив систему от неточностей.

Связывается с клиентом, рассказывает условия и после этого ссылка на расчет высылается на почту, а там:

- выбор методов доставки: в офисе компании “минус 400 рублей”, курьером бесплатно,

- подготовка документов: загрузка сканов на сайт, самостоятельно на сайте, либо курьером при получении,

- предложение вариантов оплаты: “Наличные курьеру”, “По счету”, “Кредитными картами” через платежный шлюз на сайте.

После оформления полиса, менеджер активирует клиенту личный кабинет (пароль высылается на мобильный).

В личном кабинете можно посмотреть информацию о полисах, а также нужна опция продления полиса на следующий период.

Подобных сайтов в сети уже не мало, поэтому лишь пара примеров:

http://www.inguru.ru/kalkulyator_kasko

Неплохой дизайн тут www.nadezno.ru/auto/kasko (только расчет не выдает).

2. По имуществу:

vp-market.ru не рабочая версия, только дизайн

http://www.comfin.ua/accommodation/request.html непонятно как он считает, но красивый

3. По страхованию жизни:

vp-market.ru не рабочая версия, только дизайн

4. Туризм:

http://www.sravnikupi.ru/travel.htm этот понравился

На www.comfin.ua очень круто реализована “электронная подпись”. Она же является ключом активации (приходит на e-mail. Ввел его подписал договор и одновременно оказался на сайте).

По туризму немного проще, после выбора полиса, его можно прислать тут же на e-mail в формате pdf.

Для менеджеров:

Требуется администрирование заказов: просмотр клиентов, их заказов и продлений, а также сканов документов, может понадобиться что-то еще.

В итоге все должно работать на jQuery.

Тут https://docs.google.com/open?id=0Bxa703zbXHstbEcwLUNuV2E5cU0 калькуляторы по которым считаем и прочие рабочие документы.

Оставляйте цены и сроки на выполнение.