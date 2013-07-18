Необходимо сделать, имитацию счетчика посещаемости сайта. Технологии: - платформа: asp.net 4.0 (web form), - база sql 2008 Логик работы: На странице выводятся: количество посещений ...
Программист PHP, SMARTY
Требуется программирование на PHP на нашей CMS (в основе – SMARTY).
Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день.
Оплата 5-10$ в час в зависимости от опыта и качества работы. Возможны бонусы за быстрое выполнение больших проектов. Часы учитываются в нашей системе контроля задач. Первое время будем следить, потом уже на доверии.
Проекты – от средних магазинов/корпоративный сайтов до порталов и CRM систем.
Работа только на нашей CMS – учитывайте это, придется разбираться в плохо документированном коде.
Заявки фрилансеров
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