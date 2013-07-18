Программист PHP, SMARTY

Требуется программирование на PHP на нашей CMS (в основе – SMARTY).

Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день.

Оплата 5-10$ в час в зависимости от опыта и качества работы. Возможны бонусы за быстрое выполнение больших проектов. Часы учитываются в нашей системе контроля задач. Первое время будем следить, потом уже на доверии.

Проекты – от средних магазинов/корпоративный сайтов до порталов и CRM систем.

Работа только на нашей CMS – учитывайте это, придется разбираться в плохо документированном коде.