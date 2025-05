Запросы Битрикса вешают MySQL

Интернет-магазин на Битрикс (Малый Бизнес) на выделенном сервере, с небольшой (до 200 в сутки) посещаемостью.

Несколько запросов Битрикса иногда (раз в неделю) вешают MySQL и лочат базу.

Думаю, что проблема не в настройках сервера или MySQL, т.е. проблема сохранилась в неизменном виде после перестановки всего северного окружения.

Примеры запросов:

| 38715 | kpu | localhost | kpu | Query | 3767 | statistics | SELECT DISTINCT BE.ID as ID,BE.NAME as NAME,BE.CODE as CODE,DATE_FORMAT(BE.DATE_CREATE, '%d.%m.%Y %H |

| 38716 | kpu | localhost | kpu | Query | 3777 | statistics | SELECT DISTINCT BE.ID as ID,BE.NAME as NAME,BE.CODE as CODE,DATE_FORMAT(BE.DATE_CREATE, '%d.%m.%Y %H |

Требуется устранить проблему.