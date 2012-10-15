Вставить код от гугла в вордпресс

Гугл генерирует код. Код надо вставить в какой-то из шаблонов страниц на вордпресс так, чтобы код отображался только на одной странице - на нужной.

Вставить код гугл просит после открывающего тега в начале нужной страницы.

Я сделала индивидуальный шаблон для страницы, засунула туда этот код но гугл не видит его. Что неудивительно, ибо я не знаю php. Помогите.

PS вставлять просто в текст страницы в html редакторе тоже не помогает. не видит.