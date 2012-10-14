Перевод темы Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок138 просмотров

Перевод премиум-темы Wordpress на русский язык, проверка внешних ссылок.

Принимаются заявки только от "прокачанных" аккаунтов, т.к. есть печальный опыт работы с вебмастерами (сайт под АГС из-за "вшитых" в шаблон внешних ссылок).

В случае успешного сотрудничества готовы работать над проектом дальше.

WordPress
13 лет назад
indetrip
Татьяна 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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