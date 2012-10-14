Перевод темы Wordpress

Перевод премиум-темы Wordpress на русский язык, проверка внешних ссылок.

Принимаются заявки только от "прокачанных" аккаунтов, т.к. есть печальный опыт работы с вебмастерами (сайт под АГС из-за "вшитых" в шаблон внешних ссылок).

В случае успешного сотрудничества готовы работать над проектом дальше.