Скрипт сбора информации с liveinternet.ru

заходим на сайт liveinternet.ru , выбираем регион ( например СПб), выбираем категорию (например туризм).

после чего видим сайты этой категории а с правой стороны видим "страницы" 1 2 3 ....45 46 47

http://www.liveinternet.ru/rating/ru/812/tourism/index.html первая страница

http://www.liveinternet.ru/rating/ru/812/tourism/index.html?page=2 вторая страница

http://www.liveinternet.ru/rating/ru/812/tourism/index.html?page=3 третья страница

http://www.liveinternet.ru/rating/ru/812/tourism/index.html?page=44 сорок четвертая страница

адреса отличаются только идентификатором ?page

мне необходимо собрать в тестовом файле адреса всех сайтов из определенного диапазона страниц (например с 5 по 10 страницы)

реально оцениваю работу в 10 баксов, если же это не так жду ваших ценников )