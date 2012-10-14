Требуется выявление причин и исправления багов в фильтре товаров интернет - магазина на базе Virtuemart. Опыт работы и профессионализм обязательны. Людям знакомым с Virtuemart на уровне его установки писать не стоит. Оплата любым ...
Изменить структуру сайта на livestreet
В верхнем меню сайта мы делаем всего три раздела.
У этих разделов есть подпункты.
Надо добавить всплывающие подсказки. Чтобы пользователь понял что-почем.
Раздел статьи:
--Все (как в обычном Лайвстрите)
----Всплывающая подсказка: “Самые популярные статьи”
--Лента (почти как в обычном Лайвстрите - добавление это статьи помеченные тегами на к-е пользователь подписался (плагин Exttags))
----Всплывающая подсказка: “Статьи авторов и новости проектов, на которые вы подписались. А так же статьи маркированные тегами, на которые вы подписались”
--Авторские (популярные статьи от авторов)
----Всплывающая подсказка: “Популярные статьи от авторов”
--Новости проектов (популярные статьи от компаний (плагин “Компании”)
----Всплывающая подсказка: “Интересные новости от проектов”
Теги (плагин Exttags):
--Все
----Всплывающее окно: Все теги используемые на Мист.тв
--Мои подписки
----Всплывающее окно: “Теги, на которые вы подписались”
--Мои теги
----Всплывающее окно: “Теги, которыми вы маркируете свои статьи”
Топы:
--Топ авторов (страница “Люди” в обычном Лайвстрите)
--Топ проектов (станица “Компании” при включенном плагине “Компании” (Company plugin))
Страницы подпунктов надо переделать.
См. альбом с пояснительными картинками (внимание на правый угол, порядок предоставления информации справа для каждой из страниц).
Нужна возможность в админке редактировать размер панельки рейтингов авторов компаний для каждого типа страниц отдельно (будь, то Статьи/Теги/Рейтинг). Ширина при этом остается фиксированной: допустим в 3 портрета, меняется высота.
Ещё один важный нюанс:
При наведении курсора на аватар автора или компании (справа), появляется информация из профиля: ник, ФИО (или только название, если речь о проекте) и информация из раздела о себе.
На панельках топов авторы и проекты ранжируются по рейтингу, на странице тэга - по частоте его употребления.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Необходимо перенести сайт с вебархива (есть копия на хтмл) функционально на вордпресс. Все модули и вывод. Сам сайт: http://web.archive.org/web/20110107084058/http://sommelier-news.com/ Программист уже делал, но пропал. Можно закончить. Есть также ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист PHP MySQL со знанием CMS NetCat (либо быстрообучаемость по документации) для разработки веб-сайтов. Текущая задача - перевести сайт/портал www.prodetal.ru на NetCat и дописать новые возможности. Приветствуются наработки в области парсеров ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Дано: http://egorkhmelev.github.com/jslider/ Проблема: при подключении данного плагина к Yii (при активном расширении Foundation, а именно - файл modernizr) отключается возможность перемещения слайдера. Что требуется: Устранить конфликт, ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Сайт на joomla. Нужен скрипт консультанта для сайта, который бы работал через icq или skype (skype предпочтительнее) на стороне оператора и через окошко на сайте со стороны посетителя. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищется joomla-кодер для работы в команде над крупным проектом. Функции - кодинг компонента и модулей. В основе проекта магазин с мультипродавцами. Компонент будет с разнообразным функционалом: - продажа "товаров" покупателям с онлайн-оплатой и выставление ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! Надо добавить при фото уплоаде (через «фото мод») ниже перечисленное: 1) Есть возможность ставить один ватермак, а нужно сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть небольшой код Java script (випадающие списки, код отправлю в личку), код работает в FF, Google, Opera, но некоректно работает в ИЕ, не дает выбрать значение выпадающего поля. Нужно решить проблемку, чтоб работало ...Завершен13 лет назад
Требуется веб-программист для регулярной удаленной работы. Основная задача - реализация сайтов под ключ, доработки функционала и разработка модулей для AVE CMS. Основные требования: - Знание PHP, JS, jQuery ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо подготовить Yml для Яндекс Маркета для интернет магазина osCommerceЗавершен13 лет назад