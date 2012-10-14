Изменить структуру сайта на livestreet

В верхнем меню сайта мы делаем всего три раздела.

У этих разделов есть подпункты.

Надо добавить всплывающие подсказки. Чтобы пользователь понял что-почем.

Раздел статьи:

--Все (как в обычном Лайвстрите)

----Всплывающая подсказка: “Самые популярные статьи”

--Лента (почти как в обычном Лайвстрите - добавление это статьи помеченные тегами на к-е пользователь подписался (плагин Exttags))

----Всплывающая подсказка: “Статьи авторов и новости проектов, на которые вы подписались. А так же статьи маркированные тегами, на которые вы подписались”

--Авторские (популярные статьи от авторов)

----Всплывающая подсказка: “Популярные статьи от авторов”

--Новости проектов (популярные статьи от компаний (плагин “Компании”)

----Всплывающая подсказка: “Интересные новости от проектов”

Теги (плагин Exttags):

--Все

----Всплывающее окно: Все теги используемые на Мист.тв

--Мои подписки

----Всплывающее окно: “Теги, на которые вы подписались”

--Мои теги

----Всплывающее окно: “Теги, которыми вы маркируете свои статьи”

Топы:

--Топ авторов (страница “Люди” в обычном Лайвстрите)

--Топ проектов (станица “Компании” при включенном плагине “Компании” (Company plugin))

Страницы подпунктов надо переделать.

См. альбом с пояснительными картинками (внимание на правый угол, порядок предоставления информации справа для каждой из страниц).

Нужна возможность в админке редактировать размер панельки рейтингов авторов компаний для каждого типа страниц отдельно (будь, то Статьи/Теги/Рейтинг). Ширина при этом остается фиксированной: допустим в 3 портрета, меняется высота.

Ещё один важный нюанс:

При наведении курсора на аватар автора или компании (справа), появляется информация из профиля: ник, ФИО (или только название, если речь о проекте) и информация из раздела о себе.

На панельках топов авторы и проекты ранжируются по рейтингу, на странице тэга - по частоте его употребления.