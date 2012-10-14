Есть небольшой код Java script (випадающие списки, код отправлю в личку), код работает в FF, Google, Opera, но некоректно работает в ИЕ, не дает выбрать значение выпадающего поля. Нужно решить проблемку, чтоб работало ...
Задачи для perl-программиста
Добрый день!
Надо добавить при фото уплоаде (через «фото мод») ниже перечисленное:
1) Есть возможность ставить один ватермак, а нужно сделать больше 10-ти и с возможностью, чтоб Пользователь сам выбирал.
2) Менять размер при уплоаде фото (пользователь меняет (уменьшает/увеличивает размер фото))
Значит, у нас есть уже фото скрипт, и находится тут: goo.gl/nVRXo, но то, что хотим сделать будет тут: share.az.
goo.gl/bA1Lz – тут админке, админ может ставить 1 ватермак, но мы хотим чтоб как вgoo.gl/nVRXo есть, тут и было так.
Значит сюда goo.gl/bA1Lz, надо добавить чтоб при уплоад фото добавили: имена ватермарко которые поставил заранее админ и ставить размер на фото.
Укажите цену и срок.
Спасибо
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