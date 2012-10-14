Задачи для perl-программиста

Добрый день!

Надо добавить при фото уплоаде (через «фото мод») ниже перечисленное:

1) Есть возможность ставить один ватермак, а нужно сделать больше 10-ти и с возможностью, чтоб Пользователь сам выбирал.

2) Менять размер при уплоаде фото (пользователь меняет (уменьшает/увеличивает размер фото))

Значит, у нас есть уже фото скрипт, и находится тут: goo.gl/nVRXo, но то, что хотим сделать будет тут: share.az.

goo.gl/bA1Lz – тут админке, админ может ставить 1 ватермак, но мы хотим чтоб как вgoo.gl/nVRXo есть, тут и было так.

Значит сюда goo.gl/bA1Lz, надо добавить чтоб при уплоад фото добавили: имена ватермарко которые поставил заранее админ и ставить размер на фото.

Укажите цену и срок.

Спасибо