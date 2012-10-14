Разработать функционал взаимодействия с API WebEffector.ru ( документация: http://api.webeffector.ru/doc/index.html ) идентичный подобному функционалу Ucoz.ru (см. скриншоты). Реализация: PHP, оплата: WebMoney.
Парсер изображений для Prestashop с OpenIceCat
Нужен парсер изображений для Prestashop 1.5, принцип работы:
После установки в каталоге товаров добавляется кнопка, для скачивания картинок отмеченных товаров.
при нажании кнопки с каталога Open Icecat скачиваются все доступные изображения для даного товара.
В настройках модуля должна быть:
-настройка по какому артикулу ищем в каталогах — по арт поставщика или арт магазина.
-чекбокс скачивать ли картинку, если у товара уже есть изображение.
-чекбокс удалить ли картинку, если у товара уже есть изображение.
при сдачи работы должен быть описан код для ручной правки кода и добавления кнопок после обновления файлов магазина.
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