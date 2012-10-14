Парсер изображений для Prestashop с OpenIceCat

Нужен парсер изображений для Prestashop 1.5, принцип работы:

После установки в каталоге товаров добавляется кнопка, для скачивания картинок отмеченных товаров.

при нажании кнопки с каталога Open Icecat скачиваются все доступные изображения для даного товара.

В настройках модуля должна быть:

-настройка по какому артикулу ищем в каталогах — по арт поставщика или арт магазина.

-чекбокс скачивать ли картинку, если у товара уже есть изображение.

-чекбокс удалить ли картинку, если у товара уже есть изображение.

при сдачи работы должен быть описан код для ручной правки кода и добавления кнопок после обновления файлов магазина.