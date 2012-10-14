Парсер изображений для Prestashop с OpenIceCat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Нужен парсер изображений для Prestashop 1.5, принцип работы:

После установки в каталоге товаров добавляется кнопка, для скачивания картинок отмеченных товаров.

при нажании кнопки с каталога Open Icecat скачиваются все доступные изображения для даного товара.

В настройках модуля должна быть:

-настройка по какому артикулу ищем в каталогах — по арт поставщика или арт магазина.

-чекбокс скачивать ли картинку, если у товара уже есть изображение.

-чекбокс удалить ли картинку, если у товара уже есть изображение.

при сдачи работы должен быть описан код для ручной правки кода и добавления кнопок после обновления файлов магазина.

PrestaShop
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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