До настоящего времени продукция компании реализовывалась только в одном городе и необходимости выбора города доставки при заказе пиццы не было. В связи с открытием филиалов в других городах требуется добавить логику выбора города пользователя, ...
Доработка сайта theroom.ru
Первые три доработки такие:
1. На страницах с пагинацией сделать чтобы в Title выводился не "Тайтл страницы" а "Страница ХХ – Тайтл страницы".
2. Сейчас у тегов такой урл: /search/?stype=tags&q=франция, то есть происходит поиск с stype=tags. Я хочу, чтобы у тега был такой урл: /tags/franciya/. То есть нужно изменить структуру урла тега, а также ввести туда механизм автоматического формирования ЧПУ.
3. На сайте есть каталог товаров. Реализация такая: theroom.ru/ru/catalog/. Переход в категорию дает такой урл: catalog/#mebel_dla_doma_1036/page/1/onpage/18 но если скрипты отключены, то урл ставится такой: /catalog/mebel_dla_doma_1036/. Мне нужно убрать Аякс из категорий, и сделать там просто такие линки: /catalog/mebel_dla_doma_1036/.
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