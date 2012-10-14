Добавить соответствие пользователь-город в DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

До настоящего времени продукция компании реализовывалась только в одном городе и необходимости выбора города доставки при заказе пиццы не было.

В связи с открытием филиалов в других городах требуется добавить логику выбора города пользователя, которая будет влиять на отображение пользователю следующей информации:

- контактные телефоны;

- адреса пиццерий.

При оформлении посетителем сайта заказа, уведомительное сообщение по емейлу тоже должно направляться на адрес, соответствующий выбранному пользователем города. То есть, если посетитель заказывает пиццу в Волгограде, то отправляется администратору Волгограда на адрес [email protected], если в Астрахани - на [email protected].

Должна быть возможность смены города пользователем, если он ошибочного выбрал не свой (на случае если предложите реализацию с куками).

Сайт работает на CMS DLE.

Ждем от вас предложения варианта реализации, сроков и бюджета.

DLE
13 лет назад
lukinsv
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

boronin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$40
1 день
Работой доволен, выполнена на 5 баллов из 5. Понравилась скорость работы и качество. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятный, адекватный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.

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boronin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
13 лет назад

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