Добавить соответствие пользователь-город в DLE

До настоящего времени продукция компании реализовывалась только в одном городе и необходимости выбора города доставки при заказе пиццы не было.

В связи с открытием филиалов в других городах требуется добавить логику выбора города пользователя, которая будет влиять на отображение пользователю следующей информации:

- контактные телефоны;

- адреса пиццерий.

При оформлении посетителем сайта заказа, уведомительное сообщение по емейлу тоже должно направляться на адрес, соответствующий выбранному пользователем города. То есть, если посетитель заказывает пиццу в Волгограде, то отправляется администратору Волгограда на адрес [email protected], если в Астрахани - на [email protected].

Должна быть возможность смены города пользователем, если он ошибочного выбрал не свой (на случае если предложите реализацию с куками).

Сайт работает на CMS DLE.

Ждем от вас предложения варианта реализации, сроков и бюджета.