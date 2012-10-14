Парсер.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки189 просмотров

Коротко суть:

1. Логинимся в партнеку.

2. Обновляем список товара (подписки).

3. Весь товар (подписки) который подходит по заданному критерию (он один) выставляем на продажу.

4. Проверяет каждые 5 сек (если возможно то чаще) на изменение заданного критерия, если он изменился снимает с продажи.

Есть уже готовый аналогичный скрипт на пхп, можно взять с него часть кода. Проблема в том что партнерка банит по айпи за частые запросы, нужно залить список прокси и выбирать на каждый запрос случайный (ну или ваш вариант решения проблемы). Так же скрипт должен держать сессию что бы часто не логинится.

icq 414697286

skype Podkablu4nikk

PHP
13 лет назад
podkablu4nik
Кушенко 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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