Первые три доработки такие: 1. На страницах с пагинацией сделать чтобы в Title выводился не "Тайтл страницы" а "Страница ХХ – Тайтл страницы". ...
Парсер.
Коротко суть:
1. Логинимся в партнеку.
2. Обновляем список товара (подписки).
3. Весь товар (подписки) который подходит по заданному критерию (он один) выставляем на продажу.
4. Проверяет каждые 5 сек (если возможно то чаще) на изменение заданного критерия, если он изменился снимает с продажи.
Есть уже готовый аналогичный скрипт на пхп, можно взять с него часть кода. Проблема в том что партнерка банит по айпи за частые запросы, нужно залить список прокси и выбирать на каждый запрос случайный (ну или ваш вариант решения проблемы). Так же скрипт должен держать сессию что бы часто не логинится.
icq 414697286
skype Podkablu4nikk
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