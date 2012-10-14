Коротко суть:

1. Логинимся в партнеку.

2. Обновляем список товара (подписки).

3. Весь товар (подписки) который подходит по заданному критерию (он один) выставляем на продажу.

4. Проверяет каждые 5 сек (если возможно то чаще) на изменение заданного критерия, если он изменился снимает с продажи.

Есть уже готовый аналогичный скрипт на пхп, можно взять с него часть кода. Проблема в том что партнерка банит по айпи за частые запросы, нужно залить список прокси и выбирать на каждый запрос случайный (ну или ваш вариант решения проблемы). Так же скрипт должен держать сессию что бы часто не логинится.

icq 414697286

skype Podkablu4nikk