Сайт для подбора оборудования

Коллеги

Мы начали разработку идеологии сайта для подбора оборудования, выдаче рекомендаций и продажи.

Целевая аудитория - специалисты и владельцы малого/среднего бизнеса.

Содержание сайта: верхнее выпадающее меню обеспечивает навигацию по

- нескольким простым разделам: (новости, события, о компании, специальные предложения, простенький блог);

- продуктовый раздел.

Продуктовый раздел имеет форму для подбора оборудования по заранее прописанным параметрам, выдает список соответствующих условиям товаров, позволяет просмотреть оборудование, доукомплектовать какими-то модулями

и в конечном итоге сгенерировать счет на оплату. Счет высылается клиенту и уведомление менеджеру.

Из дополнительных пожеланий:

- авторизация пользователей и "личный профиль";

- предусмотреть "Like" в Контакт и Facebook;

- ведение базы купленного оборудования для того чтобы информировать покупателей о каких-то возможностях.

Это первый этап который хочется запустить более-менее быстро.

Структура БД для хранения информации о продукции практически разработана.

Компоновка страниц на 80% готова.

На вопросы готов отвечать.

Хотелось бы найти исполнителя для верстки и кодинга сайта. Желательно на длительный срок, т.к. планируется дальнейшее развитие сразу же после окончания первого этапа.