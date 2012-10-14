Дизайн сайта есть (пришлю лично) Необходимо написать и натянуть на любую cms. Статичные страницы 10-15 шт текст, таблицы, рисунки, возможность прикреплять файлы. Срок выполнения - 2-3 дня максимум
Парсер-2
Нужно парсить оффициальную схему подписок МТС (http://s018.radikal.ru/i500/1210/7c/b4a71a6bd8d5.jpg) и Билайна (http://s019.radikal.ru/i617/1210/43/1ef412a2e0c9.jpg) и выводить нужным мне образом, подробности в личку.
icq 414697286
skype Podkablu4nikk
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