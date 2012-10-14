Веб-программист для регулярной работы (AVE CMS)

Требуется веб-программист для регулярной удаленной работы.

Основная задача - реализация сайтов под ключ, доработки функционала и разработка модулей для AVE CMS.

Основные требования:

- Знание PHP, JS, jQuery и AJAX на высоком уровне;

- Базовое знание HTML/CSS;

- Работа с базами данных;

- Опыт работы с AVE CMS;

- Ответственное отношение к своей работе, пунктуальность;

- Возможность общения через Skype.

Работа по схеме: с нас верстка и ТЗ, с вас готовый, функционирующий сайт.

Бонусом будет, если вы проживаете в Москве и в перспективе готовы работать на постоянной основе (офис на ст. м. Речной Вокзал).

Так же возможно работа с MODx и Bitrix.