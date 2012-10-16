Требуется веб-программист для регулярной удаленной работы. Основная задача - реализация сайтов под ключ, доработки функционала и разработка модулей для AVE CMS. Основные требования: - Знание PHP, JS, jQuery ...
Поправить работу Java script в IE9
Есть небольшой код Java script (випадающие списки, код отправлю в личку), код работает в FF, Google, Opera, но некоректно работает в ИЕ, не дает выбрать значение выпадающего поля.
Нужно решить проблемку, чтоб работало в ИЕ6 ИЕ7 ИЕ8 ИЕ9 ИЕ10.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо подготовить Yml для Яндекс Маркета для интернет магазина osCommerceЗавершен13 лет назад
Нужен парсер изображений для Prestashop 1.5, принцип работы: После установки в каталоге товаров добавляется кнопка, для скачивания картинок отмеченных товаров. при нажании кнопки с каталога Open Icecat скачиваются все доступные изображения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Разработать функционал взаимодействия с API WebEffector.ru ( документация: http://api.webeffector.ru/doc/index.html ) идентичный подобному функционалу Ucoz.ru (см. скриншоты). Реализация: PHP, оплата: WebMoney.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Коллеги Мы начали разработку идеологии сайта для подбора оборудования, выдаче рекомендаций и продажи. Целевая аудитория - специалисты и владельцы малого/среднего бизнеса. Содержание сайта: верхнее выпадающее меню ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно парсить оффициальную схему подписок МТС (http://s018.radikal.ru/i500/1210/7c/b4a71a6bd8d5.jpg) и Билайна (http://s019.radikal.ru/i617/1210/43/1ef412a2e0c9.jpg) и выводить нужным мне образом, подробности в личку. icq 414697286 skype Podkablu4nikkВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Дизайн сайта есть (пришлю лично) Необходимо написать и натянуть на любую cms. Статичные страницы 10-15 шт текст, таблицы, рисунки, возможность прикреплять файлы. Срок выполнения - 2-3 дня максимумЗавершен13 лет назад
Коротко суть: 1. Логинимся в партнеку. 2. Обновляем список товара (подписки). 3. Весь товар (подписки) который подходит по заданному критерию (он один) выставляем на продажу. 4. Проверяет каждые 5 сек (если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Первые три доработки такие: 1. На страницах с пагинацией сделать чтобы в Title выводился не "Тайтл страницы" а "Страница ХХ – Тайтл страницы". ...Завершен13 лет назад
До настоящего времени продукция компании реализовывалась только в одном городе и необходимости выбора города доставки при заказе пиццы не было. В связи с открытием филиалов в других городах требуется добавить логику выбора города пользователя, ...Завершен13 лет назад