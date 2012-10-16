Поправить работу Java script в IE9

Есть небольшой код Java script (випадающие списки, код отправлю в личку), код работает в FF, Google, Opera, но некоректно работает в ИЕ, не дает выбрать значение выпадающего поля.

Нужно решить проблемку, чтоб работало в ИЕ6 ИЕ7 ИЕ8 ИЕ9 ИЕ10.