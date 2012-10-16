Поправить работу Java script в IE9

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Завершен4 заявки176 просмотров

Есть небольшой код Java script (випадающие списки, код отправлю в личку), код работает в FF, Google, Opera, но некоректно работает в ИЕ, не дает выбрать значение выпадающего поля.

Нужно решить проблемку, чтоб работало в ИЕ6 ИЕ7 ИЕ8 ИЕ9 ИЕ10.

Java
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, по заданию все сделано оперативно в срок и согласно ТЗ.
Все ок, спасибо!

Заявки фрилансеров

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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