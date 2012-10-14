Онлайн консультант через icq или skype

Здравствуйте.

Сайт на joomla.

Нужен скрипт консультанта для сайта, который бы работал через icq или skype (skype предпочтительнее) на стороне оператора и через окошко на сайте со стороны посетителя.

Готовые решения имеющиеся в интернете не подходят главным образом из-за их небесплатности.

Выглядеть должно так – на сайте кнопка – жмем – появляется окно – посетитель пишет свое имя и сообщение – сообщение приходит оператору в icq или skype – оператор отвечает в клиенте и посетитель видит ответ в окошке на сайте. Оператор должен иметь возможность общаться сразу с несколькими посетителями.

Если у оператора не запущен icq или skype, то посетителю предлагается отправить письмо на email.

Цена договорная. Собственно ее и жду в предложениях.