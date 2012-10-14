Ищется joomla-кодер для работы в команде над крупным проектом. Функции - кодинг компонента и модулей. В основе проекта магазин с мультипродавцами. Компонент будет с разнообразным функционалом: - продажа "товаров" покупателям с онлайн-оплатой и выставление ...
Онлайн консультант через icq или skype
Здравствуйте.
Сайт на joomla.
Нужен скрипт консультанта для сайта, который бы работал через icq или skype (skype предпочтительнее) на стороне оператора и через окошко на сайте со стороны посетителя.
Готовые решения имеющиеся в интернете не подходят главным образом из-за их небесплатности.
Выглядеть должно так – на сайте кнопка – жмем – появляется окно – посетитель пишет свое имя и сообщение – сообщение приходит оператору в icq или skype – оператор отвечает в клиенте и посетитель видит ответ в окошке на сайте. Оператор должен иметь возможность общаться сразу с несколькими посетителями.
Если у оператора не запущен icq или skype, то посетителю предлагается отправить письмо на email.
Цена договорная. Собственно ее и жду в предложениях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! Надо добавить при фото уплоаде (через «фото мод») ниже перечисленное: 1) Есть возможность ставить один ватермак, а нужно сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть небольшой код Java script (випадающие списки, код отправлю в личку), код работает в FF, Google, Opera, но некоректно работает в ИЕ, не дает выбрать значение выпадающего поля. Нужно решить проблемку, чтоб работало ...Завершен13 лет назад
Требуется веб-программист для регулярной удаленной работы. Основная задача - реализация сайтов под ключ, доработки функционала и разработка модулей для AVE CMS. Основные требования: - Знание PHP, JS, jQuery ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо подготовить Yml для Яндекс Маркета для интернет магазина osCommerceЗавершен13 лет назад
Нужен парсер изображений для Prestashop 1.5, принцип работы: После установки в каталоге товаров добавляется кнопка, для скачивания картинок отмеченных товаров. при нажании кнопки с каталога Open Icecat скачиваются все доступные изображения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Разработать функционал взаимодействия с API WebEffector.ru ( документация: http://api.webeffector.ru/doc/index.html ) идентичный подобному функционалу Ucoz.ru (см. скриншоты). Реализация: PHP, оплата: WebMoney.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Коллеги Мы начали разработку идеологии сайта для подбора оборудования, выдаче рекомендаций и продажи. Целевая аудитория - специалисты и владельцы малого/среднего бизнеса. Содержание сайта: верхнее выпадающее меню ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно парсить оффициальную схему подписок МТС (http://s018.radikal.ru/i500/1210/7c/b4a71a6bd8d5.jpg) и Билайна (http://s019.radikal.ru/i617/1210/43/1ef412a2e0c9.jpg) и выводить нужным мне образом, подробности в личку. icq 414697286 skype Podkablu4nikkВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Дизайн сайта есть (пришлю лично) Необходимо написать и натянуть на любую cms. Статичные страницы 10-15 шт текст, таблицы, рисунки, возможность прикреплять файлы. Срок выполнения - 2-3 дня максимумЗавершен13 лет назад