Добрый день! Надо добавить при фото уплоаде (через «фото мод») ниже перечисленное: 1) Есть возможность ставить один ватермак, а нужно сделать ...
Кодинг в команде крупного проекта на Joomla 2.5
Ищется joomla-кодер для работы в команде над крупным проектом. Функции - кодинг компонента и модулей. В основе проекта магазин с мультипродавцами. Компонент будет с разнообразным функционалом:
- продажа "товаров" покупателям с онлайн-оплатой и выставление счета на оплату через банки,
- начисление покупателям бонусов с периодической доходностью по бонусам,
- ЛК покупателя с разнообразной статистикой по купленным товарам, бонусам по ним, доходностью по бонусам, операциям,
- социальные составляющие...
Требования к кандидату:
1) опыт разработки компонентов и модулей (не ниже сложности функционала интернет-магазина) для Joomla не менее 1 года
2) опыт разработки компонентов и модулей для Joomla версии 2.5.x
3) ответственное отношение к срокам. Без разницы когда вы будете работать над проектом, днем или ночью, главное строгое соблюдение сроков. От соблюдения сроков вашей работы будет зависеть работа других членов команды. Поэтому сразу обозначу что при первых признаках безответственного отношения к проекту нам придется попрощаться.
4) от кандидата нужен будет пример написанного им компонента (Joomla 2.x) с последующим тестовым внесением в него небольшой правки для проверки его компетентности в кодинге для Joomla.
p.s. Оплата поэтапная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть небольшой код Java script (випадающие списки, код отправлю в личку), код работает в FF, Google, Opera, но некоректно работает в ИЕ, не дает выбрать значение выпадающего поля. Нужно решить проблемку, чтоб работало ...Завершен13 лет назад
Требуется веб-программист для регулярной удаленной работы. Основная задача - реализация сайтов под ключ, доработки функционала и разработка модулей для AVE CMS. Основные требования: - Знание PHP, JS, jQuery ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо подготовить Yml для Яндекс Маркета для интернет магазина osCommerceЗавершен13 лет назад
Нужен парсер изображений для Prestashop 1.5, принцип работы: После установки в каталоге товаров добавляется кнопка, для скачивания картинок отмеченных товаров. при нажании кнопки с каталога Open Icecat скачиваются все доступные изображения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Разработать функционал взаимодействия с API WebEffector.ru ( документация: http://api.webeffector.ru/doc/index.html ) идентичный подобному функционалу Ucoz.ru (см. скриншоты). Реализация: PHP, оплата: WebMoney.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Коллеги Мы начали разработку идеологии сайта для подбора оборудования, выдаче рекомендаций и продажи. Целевая аудитория - специалисты и владельцы малого/среднего бизнеса. Содержание сайта: верхнее выпадающее меню ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно парсить оффициальную схему подписок МТС (http://s018.radikal.ru/i500/1210/7c/b4a71a6bd8d5.jpg) и Билайна (http://s019.radikal.ru/i617/1210/43/1ef412a2e0c9.jpg) и выводить нужным мне образом, подробности в личку. icq 414697286 skype Podkablu4nikkВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Дизайн сайта есть (пришлю лично) Необходимо написать и натянуть на любую cms. Статичные страницы 10-15 шт текст, таблицы, рисунки, возможность прикреплять файлы. Срок выполнения - 2-3 дня максимумЗавершен13 лет назад
Коротко суть: 1. Логинимся в партнеку. 2. Обновляем список товара (подписки). 3. Весь товар (подписки) который подходит по заданному критерию (он один) выставляем на продажу. 4. Проверяет каждые 5 сек (если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад