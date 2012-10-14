Кодинг в команде крупного проекта на Joomla 2.5

Ищется joomla-кодер для работы в команде над крупным проектом. Функции - кодинг компонента и модулей. В основе проекта магазин с мультипродавцами. Компонент будет с разнообразным функционалом:

- продажа "товаров" покупателям с онлайн-оплатой и выставление счета на оплату через банки,

- начисление покупателям бонусов с периодической доходностью по бонусам,

- ЛК покупателя с разнообразной статистикой по купленным товарам, бонусам по ним, доходностью по бонусам, операциям,

- социальные составляющие...

Требования к кандидату:

1) опыт разработки компонентов и модулей (не ниже сложности функционала интернет-магазина) для Joomla не менее 1 года

2) опыт разработки компонентов и модулей для Joomla версии 2.5.x

3) ответственное отношение к срокам. Без разницы когда вы будете работать над проектом, днем или ночью, главное строгое соблюдение сроков. От соблюдения сроков вашей работы будет зависеть работа других членов команды. Поэтому сразу обозначу что при первых признаках безответственного отношения к проекту нам придется попрощаться.

4) от кандидата нужен будет пример написанного им компонента (Joomla 2.x) с последующим тестовым внесением в него небольшой правки для проверки его компетентности в кодинге для Joomla.

p.s. Оплата поэтапная.