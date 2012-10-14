Перенос сайта на wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки172 просмотра

Необходимо перенести сайт с вебархива (есть копия на хтмл) функционально на вордпресс. Все модули и вывод.

Сам сайт: http://web.archive.org/web/20110107084058/http://sommelier-news.com/

Программист уже делал, но пропал. Можно закончить. Есть также много работы по вп.

WordPress
13 лет назад
technomas
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров