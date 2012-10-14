Программист PHP MySQL, опыт работы с CMS NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется программист PHP MySQL со знанием CMS NetCat (либо быстрообучаемость по документации) для разработки веб-сайтов. Текущая задача - перевести сайт/портал www.prodetal.ru на NetCat и дописать новые возможности.

Приветствуются наработки в области парсеров / первоначального наполнения, HTML-верстки, веб-картографии.

Возможно длительное сотрудничество.

HTMLMySQLPHP
13 лет назад
sdelali
Руслан 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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