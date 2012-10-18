sdelali

Руслан sdelali

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактирование каталога фирм

    http://prodetal.sdelali.ru/kompanii/ СРОЧНО необходимо редактирование каталога компаний: а) нагуглить по названию и номеру телефона информацию, при этом желательно найти официальный сайт (если не указан) б) заполнить корректно ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист PHP MySQL, опыт работы с CMS NetCat

    Требуется программист PHP MySQL со знанием CMS NetCat (либо быстрообучаемость по документации) для разработки веб-сайтов. Текущая задача - перевести сайт/портал www.prodetal.ru на NetCat и дописать новые возможности. Приветствуются наработки в области парсеров ...

    HTMLMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта div-ная

    Ищется верстальщик который умеет: - верстать блоками (div) или смешано (с таблицами) - делать хорошую "резину" - со знанием css выше среднего, чтобы например делать ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$115
10 баллов
11 лет назад
Верстка сайта div-ная
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Все отлично. Спасибо!
Верстал макет для интернет-магазина magazin-chelny.ru - работа выполнена.
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