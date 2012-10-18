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- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо решение задач по - заполнению каталога фирм (экспорт-импорт в таблицы MySQL) - заполнению каталога товаров - желательно знание HTML верстки. Опыт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется модернизировать автомобильный сайт www.prodetal.ru (запчасти) на платформе CMS NetCat. Интеграция макетов, компонентов, работа с таблицами MySQL и т. д.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист PHP MySQL со знанием CMS NetCat (либо быстрообучаемость по документации) для разработки веб-сайтов. Текущая задача - перевести сайт/портал www.prodetal.ru на NetCat и дописать новые возможности. Приветствуются наработки в области парсеров ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищется верстальщик который умеет: - верстать блоками (div) или смешано (с таблицами) - делать хорошую "резину" - со знанием css выше среднего, чтобы например делать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад