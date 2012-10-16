Устранение конфликта jQuery Slider plugin с Yii

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Завершен1 заявка147 просмотров

Дано:

http://egorkhmelev.github.com/jslider/

Проблема: при подключении данного плагина к Yii (при активном расширении Foundation, а именно - файл modernizr) отключается возможность перемещения слайдера.

Что требуется:

Устранить конфликт, возникающий при подключении данного плагина к Yii (c использованием расширения Foundation3).

Предположительно проблема с draggable-0.1.js из комплекта jQuery Slider.

JavaScriptjQueryYii
13 лет назад
phantom74rus
Александр 
48 лет
14 лет в сервисе
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11 лет назад

Выбранный исполнитель

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Работа (JS) была выполнена качественно и в срок. Спасибо!
Все ок, спасибо!

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k1on
Стас 
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13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад