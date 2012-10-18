Необходимо перенести сайт с вебархива (есть копия на хтмл) функционально на вордпресс. Все модули и вывод. Сам сайт: http://web.archive.org/web/20110107084058/http://sommelier-news.com/ Программист уже делал, но пропал. Можно закончить. Есть также ...
Joomla 1.5 + Virtuemart 1.1
Требуется выявление причин и исправления багов в фильтре товаров интернет - магазина на базе Virtuemart.
Опыт работы и профессионализм обязательны. Людям знакомым с Virtuemart на уровне его установки писать не стоит.
Оплата любым удобным для Вас способом.
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