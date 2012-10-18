Joomla 1.5 + Virtuemart 1.1

Необходимо перенести сайт с вебархива (есть копия на хтмл) функционально на вордпресс. Все модули и вывод. Сам сайт: http://web.archive.org/web/20110107084058/http://sommelier-news.com/ Программист уже делал, но пропал. Можно закончить. Есть также ...