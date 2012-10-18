Joomla 1.5 + Virtuemart 1.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки155 просмотров

Требуется выявление причин и исправления багов в фильтре товаров интернет - магазина на базе Virtuemart.

Опыт работы и профессионализм обязательны. Людям знакомым с Virtuemart на уровне его установки писать не стоит.

Оплата любым удобным для Вас способом.

Joomla
13 лет назад
adeptius
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо за выполненные задачи по проекту - все быстро и профессионально, в рамках оговоренных сроков. Работой доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сотрудничеством доволен. Надеюсь на дальнейшие задания.

Заявки фрилансеров

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад