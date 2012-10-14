заходим на сайт liveinternet.ru , выбираем регион ( например СПб), выбираем категорию (например туризм). после чего видим сайты этой категории а с правой стороны видим "страницы" ...
Аудит безопасности скрипта
Нужно сделать аудит безопасности скрипта ( CMS ) написанный на PHP .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
В верхнем меню сайта мы делаем всего три раздела. У этих разделов есть подпункты. Надо добавить всплывающие подсказки. Чтобы пользователь понял что-почем. Раздел статьи: --Все (как в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется выявление причин и исправления багов в фильтре товаров интернет - магазина на базе Virtuemart. Опыт работы и профессионализм обязательны. Людям знакомым с Virtuemart на уровне его установки писать не стоит. Оплата любым ...Завершен13 лет назад
- $250
Необходимо перенести сайт с вебархива (есть копия на хтмл) функционально на вордпресс. Все модули и вывод. Сам сайт: http://web.archive.org/web/20110107084058/http://sommelier-news.com/ Программист уже делал, но пропал. Можно закончить. Есть также ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист PHP MySQL со знанием CMS NetCat (либо быстрообучаемость по документации) для разработки веб-сайтов. Текущая задача - перевести сайт/портал www.prodetal.ru на NetCat и дописать новые возможности. Приветствуются наработки в области парсеров ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Дано: http://egorkhmelev.github.com/jslider/ Проблема: при подключении данного плагина к Yii (при активном расширении Foundation, а именно - файл modernizr) отключается возможность перемещения слайдера. Что требуется: Устранить конфликт, ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Сайт на joomla. Нужен скрипт консультанта для сайта, который бы работал через icq или skype (skype предпочтительнее) на стороне оператора и через окошко на сайте со стороны посетителя. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищется joomla-кодер для работы в команде над крупным проектом. Функции - кодинг компонента и модулей. В основе проекта магазин с мультипродавцами. Компонент будет с разнообразным функционалом: - продажа "товаров" покупателям с онлайн-оплатой и выставление ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! Надо добавить при фото уплоаде (через «фото мод») ниже перечисленное: 1) Есть возможность ставить один ватермак, а нужно сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть небольшой код Java script (випадающие списки, код отправлю в личку), код работает в FF, Google, Opera, но некоректно работает в ИЕ, не дает выбрать значение выпадающего поля. Нужно решить проблемку, чтоб работало ...Завершен13 лет назад