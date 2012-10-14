Доработка функционала сайта обменного пункта WM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Есть действующий обменный пункт Вебмани. Задача доработать некоторые программные моменты.

Сайт: www.simplypay.org

Возможны разные варианты сотрудничества:

- предоплата с протекцией

- договор

Преимущество будет отдаваться программистам с Донецка и области

13 лет назад
simply99
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров