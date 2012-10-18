Плагин загрузки изображение

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки184 просмотра

Нужен плагин для ВП

Для загрузки изображение через админку для сайта

Оплата по факту

13 лет назад
wisdomroma
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

kal1sha
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Очень хороший человек всем рекомендую работать с ним!
Очень хороший человек всем рекомендую работать с ним!

Заявки фрилансеров

kal1sha
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад