Сайт на Drupal по готовому дизайну

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок163 просмотра

Необходимо реализовать сайт по обработке заявок пользователей.

Основной функционал сайта – прохождение Заявки и отработка ее статуса.

Сайт имеет простую верстку.

ТЗ и макеты страниц сайта по запросу.

Требуется валидная и кросс-браузерная (> IE7) верстка сайта.

Срок разработки – 10–12 дней

От кандидатов – хороший опыт разработки сайтов (верстка + php), хорошее портфолио в части Drupal проектов.

Личные качества: оперативное выполнении и настроенная коммуникация (скайп, телефон, email).

DrupalPHP
13 лет назад
arrogantos
Павел 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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