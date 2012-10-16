Персонально для Улько Александр (Xe-Xe)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка216 просмотров

Персонально для Xe-Xe, написание фильтра для PHPShop CMS

13 лет назад
CamareiArts
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Александр, очень быстро, и качественно справился с поставленной задачей, рекомендую!
Отличный заказчик! Быстрое и эффективное общение, моментальная оплата, от работы только положительные эмоции. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад