Написать софт для заливки видео на youtube

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Завершен3 заявки412 просмотров

Требуется программист для создания софта по заливке видео на youtube

Конкретного тз пока нету, не умею составлять, надеюсь на помощь будущего исполнителя

Основные требования

1)заливка по списку аккаунтов (на входе даются данные Акков, сколько видео заливать на каждый и тп)

2)работа с прокси (на каждый акк нужно будет брать отдельный прокси из списка)

3)Добавление описаний/тайтлов/тегов (с возможность рандомизации этих параметров то есть допустим в таком виде вариант1|вариант2|вариант3 и тп как в синонимайзерах) видео при заливке так же выбор категории видео

4)стабильность работы

это первое что приходит в голову сразу

Можно десктоп можно и серверный впринципе. рассмотрю разные варианты

бюджеты и сроки пишите сюда. спасибо!

13 лет назад
mak3r
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Работал с человеком по проекту Стас сделал все быстро, разобрался с нужным сервисом, установил скрипт на мой сервер и довел до нужного состояния все нужные функции были реализованы, все работает а ура быстро и недорого рекомендую
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад