Есть действующий обменный пункт Вебмани. Задача доработать некоторые программные моменты. Сайт: www.simplypay.org Возможны разные варианты сотрудничества: - ...
Написать софт для заливки видео на youtube
Требуется программист для создания софта по заливке видео на youtube
Конкретного тз пока нету, не умею составлять, надеюсь на помощь будущего исполнителя
Основные требования
1)заливка по списку аккаунтов (на входе даются данные Акков, сколько видео заливать на каждый и тп)
2)работа с прокси (на каждый акк нужно будет брать отдельный прокси из списка)
3)Добавление описаний/тайтлов/тегов (с возможность рандомизации этих параметров то есть допустим в таком виде вариант1|вариант2|вариант3 и тп как в синонимайзерах) видео при заливке так же выбор категории видео
4)стабильность работы
это первое что приходит в голову сразу
Можно десктоп можно и серверный впринципе. рассмотрю разные варианты
бюджеты и сроки пишите сюда. спасибо!
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