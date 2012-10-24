Требуется исполнитель на простенькую рутинную работу, особых навыков не требуется, очень желательно знане английского на 3+ (чтобы ориентироваться на англ сайт) Задача такая - берем поисковый запрос "bug out bag" вбиваем в гугл, переходим на первый сайт ...
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
есть большое кол-во видеофайлов нужно в начало каждого ролика вставить другой маленький ролик (интро, которое длится примерно 10 секунд) и чтобы после этого интро уже шео сам ролик то есть к КАЖДОМУ из списка роликов прилепить в ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт11 лет назад
на компьютере есть некий набор тхт файлов задача такая "привязать" с помощью скрипта каждый тхт к своей клавише и при нажатии на эту кнопку скрипт должен вставлять случайную строку из этого файла. собственно все то есть нажимаем (допустим) 1 ...Закрыт11 лет назад
нужно написать небольшой эмулятор действий, который будет работать с одной десктор программой нужно будет брать из разных тхт файлов данные и вставлять в программу, нажимая на кнопку старт в конце цикла, и далее повторять цикл много ...Закрыт11 лет назад
есть программа по загрузке видео на различные сайты работает на десктопе есть задача автоматизировать создание проектов в ней для загрузки видео само создание проекта заключается в заполнении нужных текстовых полей, выборе пары галочек (и то не всегда) и ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть список прямых ссылок на файлы (видеофайлы) в виде site.com/category/bla.mp4 всего 1700 ссылок нужно спарсить размер каждого файла по ссылке, и оставить ссылки на файлы менее 20 мб только остальные отсеять нужно сделать срочно оплата 250р (300макс) оплата после получения результата (ТОЛЬКО ...Закрыт11 лет назад
есть сайт со стримами с вебкамер скрипт делаем следующее – заходит на главную, выбирает случайный стрим(ссылку) заходит по ней и включает полноэкранный режим видео) 6 минут простой затем вновь на главную, включает другой рандомный стрим и включает полноэкранный ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $26
Бюджет по договоренности https://www.youtube.com/keyword_tool нужна написать парсер ключевых слов для этого сервиса там есть вкладка Идентификатор или URL видео YouTube. туда вставляется URL с ютуба и он выдает ключи. Вот их и нужно парсить. То етсь ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть сайт (страницы html) нужно объяснить как установить на них какой-нибудь сервис для отслеживания посетителей (аналог гугл аналитики) так же нужна помощь в уменьшении размера сраниц. сейчас фоном сделаны картинки в большом разрешении, весом под 2мб, надо ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
есть html шаблон нужно добавить таблицу в него http://dfiles.ru/files/r3iwhvsnw - по этой ссылке есть выпадающее меню Преимущество gold аккаунта Вот нужно сделать нечто подобное только с 1 столбцом в котором галочка/крестик (в примере 3 столбца,а нужен один) то ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно написать парсер https://ads.youtube.com/keyword_tool это нечто вроде вордстата только для ютуба то есть вводим ключи и парсим результаты многоточность для начала не требуется фильтр нужен только по кол-ву запросов ключа (то есть допустим собирать только 10000+ вводов) то есть задается ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
нужно написать простейшую программу по сути это парсер - софт должен проверять страницы на ютубе софту дается список на страницы каналов - он заходит по ссылкам и парсит цифру количество просмотров в программе нужно чтоб можно было группировать ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
требуется написания софта для работы с ютубом софту на входе даются данные (теги, описания, тайтлы+видео) и через БРАУЗЕР (не через API и тп) нужно заливать видео и копипастить текстовые данные в нужные поля так же сохранять ссылки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
имеется php скрипт - нужно помочь установить на сервер (залил уже, там где-то надо бд/юзера прописать и тп, я плохо оч в этом разбираюсь) если что есть сервер, где уже установлен этот же скрипт, то есть ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
есть сайт fincake.ru нужно написать софт/программу для постинга через мой профиль сайт позволяет вести блог, писать мысли и прочее постить очень легко - в аккаунте есть кнопка Записать мысль. Отправляет на страницу создания записи. Там поле Заголовок ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется программист для создания софта по заливке видео на youtube Конкретного тз пока нету, не умею составлять, надеюсь на помощь будущего исполнителя Основные требования 1)заливка по списку аккаунтов (на входе даются данные Акков, сколько видео заливать на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно массово накладывать текст/субтитры на видео (за раз на 100-300) На все видео надо наложить одну и ту же надпись, которая должна быть поверх видео. требуется - возможность указать размер, цвет текста и тп (в идеале эффекты ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется челоек для написания алгоритма для победы в крестиках-ноликах (5 в ряд) немного нестандартные правила игры поле 15х15 (стандартное для крестиков ноликов 5 в ряд) для победы нужно выстроить в ряд 5 крестиков (или ноликов соответственно) отличмие о ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад