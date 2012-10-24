mak3r

Маликов mak3r

 
31 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется исполнитель на простую рутинную работу

    Требуется исполнитель на простенькую рутинную работу, особых навыков не требуется, очень желательно знане английского на 3+ (чтобы ориентироваться на англ сайт) Задача такая - берем поисковый запрос "bug out bag" вбиваем в гугл, переходим на первый сайт ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно склеить видеофайлы.

    $20

    есть большое кол-во видеофайлов нужно в начало каждого ролика вставить другой маленький ролик (интро, которое длится примерно 10 секунд) и чтобы после этого интро уже шео сам ролик то есть к КАЖДОМУ из списка роликов прилепить в ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт вставки строчек

    на компьютере есть некий набор тхт файлов задача такая "привязать" с помощью скрипта каждый тхт к своей клавише и при нажатии на эту кнопку скрипт должен вставлять случайную строку из этого файла. собственно все то есть нажимаем (допустим) 1 ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Эмулятор действий

    нужно написать небольшой эмулятор действий, который будет работать с одной десктор программой нужно будет брать из разных тхт файлов данные и вставлять в программу, нажимая на кнопку старт в конце цикла, и далее повторять цикл много ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для работы с программой

    есть программа по загрузке видео на различные сайты работает на десктопе есть задача автоматизировать создание проектов в ней для загрузки видео само создание проекта заключается в заполнении нужных текстовых полей, выборе пары галочек (и то не всегда) и ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Спарсить размер файлов по ссылкам

    есть список прямых ссылок на файлы (видеофайлы) в виде site.com/category/bla.mp4 всего 1700 ссылок нужно спарсить размер каждого файла по ссылке, и оставить ссылки на файлы менее 20 мб только остальные отсеять нужно сделать срочно оплата 250р (300макс) оплата после получения результата (ТОЛЬКО ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно написать скрипт на imacros

    есть сайт со стримами с вебкамер скрипт делаем следующее – заходит на главную, выбирает случайный стрим(ссылку) заходит по ней и включает полноэкранный режим видео) 6 минут простой затем вновь на главную, включает другой рандомный стрим и включает полноэкранный ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно требуется написать парсер

    $26

    Бюджет по договоренности https://www.youtube.com/keyword_tool нужна написать парсер ключевых слов для этого сервиса там есть вкладка Идентификатор или URL видео YouTube. туда вставляется URL с ютуба и он выдает ключи. Вот их и нужно парсить. То етсь ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна небольшая помощь-консультация по сайту

    есть сайт (страницы html) нужно объяснить как установить на них какой-нибудь сервис для отслеживания посетителей (аналог гугл аналитики) так же нужна помощь в уменьшении размера сраниц. сейчас фоном сделаны картинки в большом разрешении, весом под 2мб, надо ...

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно добавить в шаблон "табличку"

    есть html шаблон нужно добавить таблицу в него http://dfiles.ru/files/r3iwhvsnw - по этой ссылке есть выпадающее меню Преимущество gold аккаунта Вот нужно сделать нечто подобное только с 1 столбцом в котором галочка/крестик (в примере 3 столбца,а нужен один) то ...

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно написать простой парсер ютуба

    нужно написать парсер https://ads.youtube.com/keyword_tool это нечто вроде вордстата только для ютуба то есть вводим ключи и парсим результаты многоточность для начала не требуется фильтр нужен только по кол-ву запросов ключа (то есть допустим собирать только 10000+ вводов) то есть задается ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать очень простую программу-парсер

    $15

    нужно написать простейшую программу по сути это парсер - софт должен проверять страницы на ютубе софту дается список на страницы каналов - он заходит по ссылкам и парсит цифру количество просмотров в программе нужно чтоб можно было группировать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен софт для заливки видео на ютуб через браузер

    требуется написания софта для работы с ютубом софту на входе даются данные (теги, описания, тайтлы+видео) и через БРАУЗЕР (не через API и тп) нужно заливать видео и копипастить текстовые данные в нужные поля так же сохранять ссылки ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помочь установить php скрипт на сервер

    имеется php скрипт - нужно помочь установить на сервер (залил уже, там где-то надо бд/юзера прописать и тп, я плохо оч в этом разбираюсь) если что есть сервер, где уже установлен этот же скрипт, то есть ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать скрипт/софт для постинга на сайт fincake

    есть сайт fincake.ru нужно написать софт/программу для постинга через мой профиль сайт позволяет вести блог, писать мысли и прочее постить очень легко - в аккаунте есть кнопка Записать мысль. Отправляет на страницу создания записи. Там поле Заголовок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать софт для заливки видео на youtube

    Требуется программист для создания софта по заливке видео на youtube Конкретного тз пока нету, не умею составлять, надеюсь на помощь будущего исполнителя Основные требования 1)заливка по списку аккаунтов (на входе даются данные Акков, сколько видео заливать на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать/подсказать программу видео-редактор

    Нужно массово накладывать текст/субтитры на видео (за раз на 100-300) На все видео надо наложить одну и ту же надпись, которая должна быть поверх видео. требуется - возможность указать размер, цвет текста и тп (в идеале эффекты ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать алгоритм победы в крестики-нолики

    $10

    Требуется челоек для написания алгоритма для победы в крестиках-ноликах (5 в ряд) немного нестандартные правила игры поле 15х15 (стандартное для крестиков ноликов 5 в ряд) для победы нужно выстроить в ряд 5 крестиков (или ноликов соответственно) отличмие о ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
sankus
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Написать очень простую программу-парсер
Очень адекватный заказчик. приятно было работать.
Работали над проектом все выполнено в течении нескольких часов, пожелания учтены =) рекомендую заказывать у этого исполнителя!
Ответный отзыв
ash_spt
Андрей 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Написать скрипт/софт для постинга на сайт fincake
Было приятно работать. Честный, адекватный заказчик. Рад буду новому сотрудничеству.
Работа выполнена в срок программа работает как надо советую к сотрудничеству! =)
Ответный отзыв
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написать софт для заливки видео на youtube
Хороший заказчик. Рекомендую!
Работал с человеком по проекту Стас сделал все быстро, разобрался с нужным сервисом, установил скрипт на мой сервер и довел до нужного состояния все нужные функции были реализованы, все работает а ура быстро и недорого рекомендую
Ответный отзыв