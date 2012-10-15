Парсер организаций с Яндекса.

Доброе утро. Требуется написать парсер организаций с Яндекс Справочника организаций (http://maps.yandex.ru/?where=&ll=31.270274%2C58.522622&spn=0.234833%2C0.094649&z=12&l=map)

На всякий случай - регион Великий Новгород.

В левом блоке по категориям разбиты организации. Нужно спарсить всю информацию и записать в БД (MySQL)

Пример: Отдых и развлечения - Ночные клубы - Название клуба, адрес, время работы, сайт и тд.

Готов купить уже готовые решения.

От вас цены и сроки. Если сможете написать сегодня/завтра - будет очень хорошим плюсом. Заявки открыты.