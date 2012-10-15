Обновить DLE + доработать немного

1. Ранее была установлена пиратская версия, сейчас оплачена лицензия - надо обновить файлы.

2. Под всеми лого при наведении должна выпадать надпись.

3. Сделать возможным вставлять в слот 240х400 картинку, желательно сделать так, чтобы в случае несоответствия размера картинка была бы уменьшена.

4. Собирать базу е-мейлов (уже существующие заявки на участки можно достать из админки?)

5. Добавить возможность загружать e-mail адреса из EXCEL или CVS.