Здравствуйте! Имеется сайт реализованный на бесплатном шаблоне http://demo.bowthemes.com/bt-arise/ Требуется переверстать данный шаблон согласно нашего макета PSD
Разработчик для работы с ShopCMS
Здравствуйте.
Для работы с сайтом на ShopCMS требуется фрилансер (группа фрилансеров).
На сайте постоянно проводятся как мелкие так и крупные доработки.
Для работы с сайтом требуется как глубокое знание самой цмс (т.к. иногда требуются нетипичные доработки), так и умение разбираться в чужом коде (т.к. присутствует уже большое количество доработок, отсутствующих в стандартной цмс. часть из них нужно будет дописывать, изменять).
Требуется оперативность. Мы не ставим сверх сроков, осознаем фронт работ и время необходимое на их выполнение, но хотелось бы постоянно быть в курсе.
Желателен постоянный онлайн.
От нас: онлайн 5/2, максимально подробные задания, возможность уточнять любые нюансы и возникшие вопросы "на ходу", своевременная оплата.
Оплата: По факт за каждую конкретную доработку. В идеале - ЯД, можно WM.
Схема работы: Оптимальной схемой работы для нас была бы работа с использованием вашего тестового домена. Перед началом работы мы даем доступы к основному рабочему сайту, с которого вы забираете всю информацию, файлы и б.д. и делаете из них тестовый сайт на своем домене, к которому мы доступа не имеем. Все работы, тестирование и показ выполненных работ будут происходить на этом домене. Как только задача выполнена - происходит оплата, после оплаты перенос доработки на основной сайт.
Данная схема работы позволит избежать сбоев в работе основного сайта, а также вы можете быть уверены, что с оплатой все будет хорошо и в срок.
Готовы рассмотреть любые другие предложения по поводу сотрудничества.
Планируем долгосрочное сотрудничество с хорошим исполнителем.
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