Верстка шаблона Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок189 просмотров

Здравствуйте!

Имеется сайт реализованный на бесплатном шаблоне http://demo.bowthemes.com/bt-arise/

Требуется переверстать данный шаблон согласно нашего макета PSD

Joomla
13 лет назад
webmax-
Артур 
51 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров