Исправить шаблон + подписку от смартреспондер

Есть сайт: http://www.sgobkr.bget.ru в тестовом режиме, на WordPress

Что нужно сделать, когда smartresponder на главной странице.

1. Исправить слайд шоу

2. Исправить виджеты twitter коло-во записей

3. Исправить отображение почты, вместо @ там *

4. Исправить форму обратной связи, не отправляется.

файлы с проблемами прикрепил 1,2,3.png

Это то что я заметил, может есть что то ещё, но главное эти 4.