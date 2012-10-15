Исправить шаблон + подписку от смартреспондер

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок113 просмотров

Есть сайт: http://www.sgobkr.bget.ru в тестовом режиме, на WordPress

Что нужно сделать, когда smartresponder на главной странице.

1. Исправить слайд шоу

2. Исправить виджеты twitter коло-во записей

3. Исправить отображение почты, вместо @ там *

4. Исправить форму обратной связи, не отправляется.

файлы с проблемами прикрепил 1,2,3.png

Это то что я заметил, может есть что то ещё, но главное эти 4.

WordPress
13 лет назад
sergeygryaznov
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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