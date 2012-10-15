Интернет-магазин на Битрикс (Малый Бизнес) на выделенном сервере, с небольшой (до 200 в сутки) посещаемостью. Несколько запросов Битрикса иногда (раз в неделю) вешают MySQL и лочат базу. Думаю, что проблема не в ...
Программист на постоянную удалённую работу
Ищется програмист на постоянную удалённую работу
40 часов в неделю, работа над сложными проектами.
Возможен переезд к нам заграницу.
Если ваш уровень средний и ниже — просьба не беспокоить
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