Программист на постоянную удалённую работу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ищется програмист на постоянную удалённую работу

40 часов в неделю, работа над сложными проектами.

Возможен переезд к нам заграницу.

Если ваш уровень средний и ниже — просьба не беспокоить

13 лет назад
vsplesk7
Плеск 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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