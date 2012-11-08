Ищется програмист на постоянную удалённую работу 40 часов в неделю, работа над сложными проектами. Возможен переезд к нам заграницу. Если ваш уровень средний и ниже — просьба не беспокоить
Счетчик посещения сайта на asp.net
Необходимо сделать, имитацию счетчика посещаемости сайта.
Технологии:
- платформа: asp.net 4.0 (web form),
- база sql 2008
Логик работы:
На странице выводятся: количество посещений всего, за месяц, за сутки (стилизовано под яндекс метрику).
При наступлении новых суток данные "за сутки" делаем равными 10, на 10 увеличиваем показания "за месяц" и "всего". При посещении каждого пользователя увеличиваем просмотр не на 1, а на 5. Все остальное должно выглядеть и работать как обычный счетчик.
Все вопросы, стоимость и сроки на e-mail.
Выбранный исполнитель
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