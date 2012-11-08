Счетчик посещения сайта на asp.net

Необходимо сделать, имитацию счетчика посещаемости сайта.

Технологии:

- платформа: asp.net 4.0 (web form),

- база sql 2008

Логик работы:

На странице выводятся: количество посещений всего, за месяц, за сутки (стилизовано под яндекс метрику).

При наступлении новых суток данные "за сутки" делаем равными 10, на 10 увеличиваем показания "за месяц" и "всего". При посещении каждого пользователя увеличиваем просмотр не на 1, а на 5. Все остальное должно выглядеть и работать как обычный счетчик.

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