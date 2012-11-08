Счетчик посещения сайта на asp.net

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка230 просмотров

Необходимо сделать, имитацию счетчика посещаемости сайта.

Технологии:

- платформа: asp.net 4.0 (web form),

- база sql 2008

Логик работы:

На странице выводятся: количество посещений всего, за месяц, за сутки (стилизовано под яндекс метрику).

При наступлении новых суток данные "за сутки" делаем равными 10, на 10 увеличиваем показания "за месяц" и "всего". При посещении каждого пользователя увеличиваем просмотр не на 1, а на 5. Все остальное должно выглядеть и работать как обычный счетчик.

Все вопросы, стоимость и сроки на e-mail.

ASP.NETSQL
13 лет назад
BAT
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

deftsite
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$33
1 день
Работа была выполнена качественно и раньше оговоренного срока. При этом стоимость за работу была весьма не высокой. Рекомендую всем обращаться к Евгению. Сам продолжаю сотрудничество.

Заявки фрилансеров

deftsite
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад