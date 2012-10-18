Правка слайдера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки174 просмотра

http://dverytut.com/

нужно чтобы в слайдере автоматически отображались все двери из магазина.

кто сможет сегодня?

13 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

nikolay21
Николай 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативность и за то, что справились с непростой задачей.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

nikolay21
Николай 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад