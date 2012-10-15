Проверить и поправить верстку

Прошлый фрилансер который делал, куда то пропал.

Необходимо поправить верстку (исходники есть как дизайна так и верстки) и некоторые моменты не доделаны.

Прикладываю пример по главной, там по каждой странице есть замечания.

Скрипт сделан на чистом php