Требуется программирование на PHP на нашей CMS (в основе – SMARTY). Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день. Оплата 5-10$ в час в зависимости от ...
Нужна помощь в доработке сайта на Drupal
Здравствуйте нужна помощь в доработке сайта на Drupal 3752929.ru
1.Необходимо сделать дополнительное меню с право ниже шапки
2.Установить модули wysiwyg и ckeditor
Интересует цена и срок. Свои предложения оставлять в данном проекте, в личку и на ICQ не писать!
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