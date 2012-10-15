Нужна помощь в доработке сайта на Drupal

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Завершен3 заявки165 просмотров

Здравствуйте нужна помощь в доработке сайта на Drupal 3752929.ru

1.Необходимо сделать дополнительное меню с право ниже шапки

2.Установить модули wysiwyg и ckeditor

Интересует цена и срок. Свои предложения оставлять в данном проекте, в личку и на ICQ не писать!

Drupal
13 лет назад
maar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо за качественную профессиональную и быструю работу. Всем рекомендую!
Приятно было работать. Задачи четкие, оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
13 лет назад

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