Перенос сайта с Ruby on Rails на PHP

Вот ТЗ на перенос и улучшение сайта

1. Задача – перенос сайта (домен – kandp.com.ua) c Ruby on rails на php

2. cms - drupal, ModX и другие (кроме joomla!) – Ваши предложения по cms будут согласовываться с нашими СЕО

3. Улучшения – технические требования к новому сайту и критерии создания сайта, пришлю дополнительно.

5. Сайт должен быть на 3-х языках рус, укр, англ.

6. В предложениях укажите гарантированные сроки и фиксированную стоимость услуг

7. Предложение просим предоставить срочно (решение планируем принимать в пн-вт, 17.10.12)

ТЗ на улучшение

- на главную страницу внести изменения, внести перечень услуг, с возможностью перехода по ссылке.

- на страничке команда, обработать фотографии, что б были в рисованном варианте и при нажатии менялись на обычные.

- добавить еще одну кнопку, перед кнопкой Контакты, при нажатии на эту кнопку будем попадать на новую страницу, там будет картинка с кнопкой перехода на новую страницу. Пример дизайна первой страницы мы разработали, вторая в разработке так как хотим что б это был смайлик с фотками наших работников.

- хотим добавить кнопку соц. сетей и блогов.