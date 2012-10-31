Требуется программирование на PHP на нашей CMS (в основе – SMARTY). Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день. Оплата 5-10$ в час в зависимости от ...
Перенос сайта с Ruby on Rails на PHP
Вот ТЗ на перенос и улучшение сайта
1. Задача – перенос сайта (домен – kandp.com.ua) c Ruby on rails на php
2. cms - drupal, ModX и другие (кроме joomla!) – Ваши предложения по cms будут согласовываться с нашими СЕО
3. Улучшения – технические требования к новому сайту и критерии создания сайта, пришлю дополнительно.
5. Сайт должен быть на 3-х языках рус, укр, англ.
6. В предложениях укажите гарантированные сроки и фиксированную стоимость услуг
7. Предложение просим предоставить срочно (решение планируем принимать в пн-вт, 17.10.12)
ТЗ на улучшение
- на главную страницу внести изменения, внести перечень услуг, с возможностью перехода по ссылке.
- на страничке команда, обработать фотографии, что б были в рисованном варианте и при нажатии менялись на обычные.
- добавить еще одну кнопку, перед кнопкой Контакты, при нажатии на эту кнопку будем попадать на новую страницу, там будет картинка с кнопкой перехода на новую страницу. Пример дизайна первой страницы мы разработали, вторая в разработке так как хотим что б это был смайлик с фотками наших работников.
- хотим добавить кнопку соц. сетей и блогов.
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