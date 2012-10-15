Сделать парсер

Нужно сделать несколько калькуляторов страхования (пока 4), которые подгружаются согласно запросам в двух поисковых полях, как на сайте www.onetwotrip.com к примеру. Там имеются два поисковых поля “откуда” и “куда”. Было бы здорово, если бы эти ...