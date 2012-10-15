Требуется программирование на PHP на нашей CMS (в основе – SMARTY). Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день. Оплата 5-10$ в час в зависимости от ...
Доработка сайта на Друпале
Требуется человек, который хорошо знает друпал.
Доработки минимальные для сайта-визитки.
Нужно доработать раздел портфолио, так как не загружаются превьюшки.
В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.
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