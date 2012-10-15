Доработка сайта на Друпале

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки110 просмотров

Требуется человек, который хорошо знает друпал.

Доработки минимальные для сайта-визитки.

Нужно доработать раздел портфолио, так как не загружаются превьюшки.

В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.

Drupal
13 лет назад
Masterri
Лесняк 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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