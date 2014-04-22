Модуль для OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки168 просмотров

Добрый день Ув. фрилансеры!

Имеется интернет-магазин на Open Cart.

Есть задача:

1. Найти и установить модуль, с помощью которого мы сможем добавлять товары путем импорта из excel файла. После того, как вы его установите, нужно будет показать пример добавления 1 товара чтобы наш сотрудник понял как это делать.

Всем спасибо за внимание!

Opencart
13 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу.
Четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад