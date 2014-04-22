Модуль для OpenCart

Добрый день Ув. фрилансеры!

Имеется интернет-магазин на Open Cart.

Есть задача:

1. Найти и установить модуль, с помощью которого мы сможем добавлять товары путем импорта из excel файла. После того, как вы его установите, нужно будет показать пример добавления 1 товара чтобы наш сотрудник понял как это делать.

Всем спасибо за внимание!