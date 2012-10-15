Помощь в HostCMS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Нужно помочь разобраться в ХОСТЦМС, а именно ответить на вопросы типа:

- как вставить блок с текстом на главную страницу

- как создать новый раздел и прописать на него ссылку и т.д.

для человека с опытом не должно составить труда. порядка 300 рублей готов заплатить за консультацию 1-2 часа по аське.

13 лет назад
insite-it
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров