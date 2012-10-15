Помощь в HostCMS

Нужно помочь разобраться в ХОСТЦМС, а именно ответить на вопросы типа:

- как вставить блок с текстом на главную страницу

- как создать новый раздел и прописать на него ссылку и т.д.

для человека с опытом не должно составить труда. порядка 300 рублей готов заплатить за консультацию 1-2 часа по аське.