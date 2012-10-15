Требуется программирование на PHP на нашей CMS (в основе – SMARTY). Работа постоянная на минимум половину рабочего дня, и до полной загрузки на целый рабочий день. Оплата 5-10$ в час в зависимости от ...
Исправить конфликт всплывающих окон на сайте
Здравствуйте!
Есть сайт, на котором корзина заказов выводится за счет всплывающего окна (через fancybox). Сегодня установили скрипт всплывающего окна для подписки на рассылку и корзина заказов перестала работать.
Необходимо выявить и исправить конфликт данных плагинов.
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