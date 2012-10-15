Исправить конфликт всплывающих окон на сайте

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Завершен3 заявки125 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт, на котором корзина заказов выводится за счет всплывающего окна (через fancybox). Сегодня установили скрипт всплывающего окна для подписки на рассылку и корзина заказов перестала работать.

Необходимо выявить и исправить конфликт данных плагинов.

13 лет назад
myrouble
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tim-viktorov
Тимофей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена за несколько минут, хотя ожидалось дольше. Все четко, профессионально. Занес в закладки Тимофея для дальнейшей работы. Рекомендую.
Приятно иметь дело с Романом. Задача поставлена чётко, мгновенная оплата по завершению работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tim-viktorov
Тимофей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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