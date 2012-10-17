LiveStreet: юзер может редактировать свой логин

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки128 просмотров

Нужно сделать, что бы у юзера была возможность редактировать свой логин(никнейм) из личного кабинета.

+ сделать сортировку людей по имени, а не рейтингу.

13 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nikolay21
Николай 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Приятный в общении исполнитель. Без лишних вопрос сделал сразу как нужно в названные сроки.
Хороший работодатель. Дал полную информацию по заданию. После выполнения мной работы сразу оплатил.

Заявки фрилансеров

nikolay21
Николай 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад